ZB Bild: ZB

Mi 25.04.2018 | 16:05 | Interviews

- Echo-Aus: "Ein vollständiger Neuanfang ist notwendig"

Der Echo in seiner jetzigen Form ist Geschichte. Seitdem am 12. April die Rapper Kollegah und Farid Bang mit dem Preis ausgezeichnet wurden, obwohl ihre Texte als rassistisch, frauenfeindlich und antisemitisch kritisiert werden, war der Echo selbst massiv in die Kritik geraten. FRITZ-Musikchef Aditya Sharma glaubt, dass die Musikindustrie die Notwendigkeit eingesehen habe, bestimmte gesellschaftliche Debatten zu führen.



Den "Echo" wird es nicht mehr geben. Das teilte der Vorstand des Bundesverbandes Musikindustrie nach einer außerordentlichen Sitzung in Berlin mit. Damit reagiert das Gremium auf den Skandal um die Verleihung des Preises an die Rapper Kollegah und Farid Bang, die in ihren Texten antisemitische Klischees bedient und sich über Häftlinge im NS-Vernichtungslager Auschwitz lustig gemacht hatten. Empörung über Preisvergabe In der Folge hatten sich viele Beobachter aus Politik, Medien und der Kulturbranche entsetzt gezeigt. Zahlreiche Künstler hatten ihre Preise zurückgegeben. Der Musikverband hatte die Vergabe des Preises an die Rapper zunächst damit begründet, dass vor allem Verkaufszahlen ausschlaggebend seien für die Ehrung. Später hatte er sich entschuldigt und Änderungen bei der Vergabe angekündigt.

"Die Marke Echo stark beschädigt"