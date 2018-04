dpa Bild: dpa

- Berliner Jüdische Gemeinde: Solidaritätskundgebungen reichen nicht

Wegen des Angriffs auf einen jungen Israeli in Berlin finden am MIttwoch in mehreren deutschen Städten Solidaritätsaktionen für Juden statt. Die Organisatoren haben Juden und nicht-Juden dazu aufgerufen, die traditionelle Kopfbedeckung Kippa zu tragen. Mike Delberg von der Berliner Jüdischen Gemeinde begrüßt die Aktion. Er habe schon viel Solidarität erfahren, besonders aus der Politik. Wichtig sei allerdings, was nach dem Aktionstag passiert.