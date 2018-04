imago, snapshot-photography/F.Boillot Bild: imago, snapshot-photography/F.Boillot

Mi 25.04.2018 | 12:25 | Interviews

- Solidarität mit Juden: Berlin trägt Kippa

Berlin trägt Kippa - mit dieser Solidaritätsaktion ruft die Jüdische Gemeinde in der Hauptstadt - aber auch in anderen Städten - Juden und Nicht-Juden dazu auf, die jüdische Kopfbedeckung zu tragen. Armin Langer, Gründer der Initiative "Salaam-Schalom" findet die Aktion zwar wichtig, doch damit könne es nicht getan sein. Vor allem müssten Projekte gefördert werden, die Antisemitismus bereits in der Schule bekämpfen.



imago , Winfried Rothermel Auf den Punkt gebracht - Was ist eine Kippa? Was ist die Kippa genau und wofür steht sie? Vera Kröning-Menzel aus der RBB-Redaktion Religion und Gesellschaft bringt es auf den Punkt.

In mehreren deutschen Städten sind am Mittwoch Solidaritätsaktionen geplant: In Berlin, Erfurt, Potsdam, Magdeburg und Köln. Die Teilnehmer der Kundgebungen sollten als Zeichen der Solidarität die traditionelle jüdische Kopfbedeckung Kippa tragen. Allein in der Hauptstadt werden unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" am Abend vor dem Jüdischen Gemeindehaus etwa 1.000 Menschen erwartet. Als Redner werden unter anderem der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Zentralratspräsident Josef Schuster und der Berliner evangelische Bischof Markus Dröge angekündigt. Auslöser der Kundgebungen ist der gewalttätige Übergriff auf zwei Kippa tragende Männer am Dienstag in der vergangenen Woche in Berlin-Prenzlauer Berg.

"Demonstrationen reichen nicht"

Armin Langer hat die Initiative "Salaam-Schalom" gegründet, die für Verständigung zwischen Muslimen und Juden wirbt. Seiner Ansicht nach ist die heutige Aktion "Berlin trägt Kippa" wichtig: "Man soll es schon klar machen, dass Antisemitismus in Deutschland keinen Platz hat. Allerdings reicht es natürlich nicht, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Man muss auch mehr Förderung für die Bildung und für Begegnungsprojekte fordern, damit der Antisemitismus schon an den Schulen herausgefordert werden kann."