- Frieden schaffen in Syrien - aber wie?

Am Dienstag beginnt in Brüssel eine zweitägige Syrien-Konferenz über humanitäre Hilfe - organisiert von den Vereinten Nationen und der EU. Daran nehmen 80 Staaten teil, darunter auch Russland und Deutschland. Wie könnte eine Lösung für Syrien überhaupt aussehen - und welche Rolle soll Deutschland dabei spielen? Das fragen wir Stefan Liebich, Obmann der Linkspartei im Auswärtigen Aussschuss des Bundestags.

Die sieben führenden westlichen Industriestaaten haben bei einem Außenministertreffen in Kanada ihre Gesprächsbereitschaft mit Russland zur Lösung des Syrien-Konflikts bekräftigt, aber noch keine konkrete Initiative gestartet. In der Abschlusserklärung der zweitägigen Konferenz in Toronto werde festgehalten, "dass es eine politische Lösung in Syrien zum Beispiel ohne Russland nicht geben wird und dass man deshalb den Dialog mit Russland braucht", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Montag am Rande des Treffens. Dazu müsse aber auch die russische Seite ihren Beitrag leisten.



"Es gab große Einigkeit aller Beteiligten, dass wir unter allen Umständen jetzt einen politischen Prozess in Gang setzen, an dessen Ende eine politische Lösung steht", betonte Maas. Nur so werde man dauerhaften Frieden in Syrien zustande bringen. "Das wird jetzt ganz wichtig sein, wie man einen solchen Prozess aufsetzt. Er soll im Ergebnis unter dem Dach der Vereinten Nationen enden." Möglicherweise werde man aber "einen Zwischenschritt" brauchen.