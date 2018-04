- "Zwei Außenseiter ohne klassisches Politprofil"

Trotz politischer Diffenrenzen haben sie zusammen einen Baum gepflanzt: US-Präsident Trump begrüßt zum ersten Mal einen Staatsgast - den französischen Präsidenten Macron. Claire Demesmay, Leiterin des Frankreich-Programms bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, sagt im Inforadio, die beiden hätten vor allem eine Gemeinsamkeit: "Es sind zwei Außenseiter, die kein klassisches Politprofil haben."



Mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump erstmals einen offiziellen Staatsgast empfangen. Macron traf an der Seite seiner Frau Brigitte am Montagnachmittag in Washington ein.

Die beiden Staatsmänner wollen am Dienstag und Mittwoch zahlreiche Themen der internationalen Politik besprechen, darunter die Lage in Syrien, die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran und die Auseinandersetzungen um die Bedingungen für den weltweiten Handel.



Macron wird am Mittwoch eine Rede vor den Mitgliedern von Senat und Abgeordnetenhaus im Kapitol halten. Eine ähnliche Ehre war im Jahr 1960 dem damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle zuteil geworden. An den politischen Gesprächen sollen auch Trumps neuer nationaler Sicherheitsberater John Bolton sowie mehrere Minister teilnehmen.