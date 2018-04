imago/Christian Mang Bild: imago/Christian Mang

Mo 23.04.2018

- Giegold: "Keine Gesinnungsprüfung für Whistleblower"

Seit Edward Snowdens NSA-Enthüllungen wissen wir, was sich hinter dem Begriff "Whistleblower" verbirgt. Snowdens Vorbild folgte noch so manch anderer, was meist in handfesten Skandalen mündete. An diesem Montag will die EU-Kommission ihre Vorschlägefür einen besseren Schutz von Whistleblowern vorstellen. Grünen-Europa-Politiker Sven Giegold fordert die Bundesregierung im Inforadio auf, den Schutz der Informanten nicht an ihre Motive zu binden.



In Deutschland ist das Ausplaudern von Verstößen in Unternehmen oder Organisationen nicht selbstverständlich. Denn sogenannte Whistleblower leben hierzulande mit dem Risiko, strafrechtlich verfolgt zu werden. Union und SPD hatten zwar in der vergangenen Legislaturperiode zugesichert, die internationalen Vorgaben zum Whistleblower-Schutz zu überprüfen. Doch geschehen ist nichts - bis heute. Der finanz- und wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Sven Giegold, kritisierte das am Montag im Inforadio. Er sagte: "Missstände in Unternehmen oder im Staat, die der Allgemeinheit schaden, aufzuklären - das ist etwas, das unseren Respekt und unseren Schutz verdient und keine Strafverfolgung." Es sei eine große Herausforderung für die Gesellschaft dass die Behörden sehr häufig nicht in der Lage sind, hinter Betrügereien zu kommen.

Deutschland will Schutzlücke schließen

Justizministerin Katarina Barley (SPD) schließt die Schutzlücke nun. Anlass ist eine EU-Richtlinie zum besseren Schutz von Geschäftsgeheimnissen, die das Ministerium in deutsches Recht umsetzt. "Wir brauchen kritische Stimmen, die etwa Korruption oder den Schaden anderer an die Öffentlichkeit bringen“, sagte Barley dem "Handelsblatt". "Das erfordert Mut, der nicht sanktioniert, sondern unterstützt werden sollte." Künftig soll nun die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses erlaubt sein, "um eine rechtswidrige Handlung oder ein anderes Fehlverhalten aufzudecken" - vorausgesetzt, der Informant will das öffentliche Interesse schützen. Barley betonte, dies könne "nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden Schutz von Hinweisgebern in ganz Europa" sein.

Motive der Whistleblower prüfen?

Giegold geht das nicht weit genug. Er kritisierte im Inforadio: "Der geplante Schutz für Whistleblower soll nach dem Willen der Großen Koalition nur diejenigen schützen, die praktisch reinen Herzens sind, also die das allein aus gemeinnützigen Tätigkeiten tun." Es gebe also eine Art Gesinnungsprüfung. Sobald ein Informant andere Motive habe als das Wohl der Allgemeinheit, sei der Schutz in Frage gestellt. "Denken Sie an jemanden, der Missstände offenlegt, weil er sich mit dem Arbeitgeber überworfen hat oder Liebeskummer hat oder was auch immer", betonte Giegold.



Die Vorschläge der EU-Kommission "Whistleblower helfen dabei, Bedrohungen oder Schäden für das öffentliche Interesse aufzudecken", heißt es in einem Entwurf eines Gesetzesvorschlags, der der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag) vorliegt. Die Behörde wolle deshalb bei ihrer Präsentation verdeutlichen, wie Informanten in der EU mehr Sicherheit vor Repressalien garantiert werden kann, berichtet die Zeitung. Die Richtlinie solle gemeinsame Mindeststandards für den Schutz von Personen in der EU setzen, die Verstöße in ihrem Unternehmen oder ihrer Organisation offenlegen.



Wie vom Europäischen Parlament gefordert, habe die Kommission versucht, den Begriff "Hinweisgeber" möglichst breit zu fassen. So sollen nicht nur Angestellte in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst, sondern auch unbezahlte Praktikanten oder ehrenamtlich Tätige geschützt werden, heißt es in dem Bericht.



Die EU-Staaten sollen demnach sicherstellen, dass in Unternehmen "interne Kanäle und Verfahren für die Berichterstattung und Weiterverfolgung von Berichten" eingerichtet werden, gegebenenfalls nach Anhörung der Sozialpartner.



Bisher Widerstand gegen mehr Schutz

Der Grünen-Politiker befürwortete dagegen die Pläne der EU-Kommission. Sie sollen an diesem Montag vorgestellt werden und beinhalten laut Giegold keine solche Gesinnungsprüfung. Es gehe allein darum, dass die Informationen des Whistleblowers Missstände aufklären, die von öffentlichem Interesse seien. "Und das ist genau das Richtige", betonte Giegold. Im Rat der EU-Mitgliedsländer habe es bisher einen enormen Widerstand gegen einen stärkeren Informantenschutz gegeben. "Ich rufe die Bundesregierung auf, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen und diesen Vorschlag in Brüssel mit den Kollegen aus den anderen Ländern zum Durchbruch zu verhelfen", so der Grünen-Politiker.

Es geht um Milliarden