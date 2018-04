dpa/Jörg Carstensen Bild: dpa/Jörg Carstensen

- Alles nur Spiel: Die Games Week beginnt

Diese Zahlen sprechen für sich: Rund 1,2 Milliarden Euro haben die Deutschen 2017 beim Kauf digitaler Spiele ausgegeben, das war ein Prozent mehr als 2016. Die Branche entwickelt sich prächtig - und zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Allein in Berlin beschäftigen rund 140 Games-Firmen mehr als 2.000 Mitarbeiter. An diesem Montag startet in Berlin die Games Week. Game-Designerin Linda Kruse, zugleich stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Branchenverbands "game", plädiert im Inforadio dafür, Computerspiele auch auf den Lehrplan in Schulen zu setzen.



"Die Berufe der Zukunft gehen natürlich alle in eine Richtung, die sehr viel digitaler ist", sagte Kruse. Bei den Jugendlichen lege die Spiele-Branche einen Grundstein dafür. Das gelte einerseits für die Informatik: "In der Spiele-Industrie werden die Spiele ja programmiert, das heißt Programmiersprachen und das Verständnis dafür sind sehr wichtig. Wenn man das auch mit auf dem Lehrplan hat, hat man schon mal mehr abgedeckt." Andererseits seien Computerspiele auch längst zum Kulturgut geworden, so die Game-Designerin - wenn man sich anschaue, was die Jugendlichen heute in ihrer Freizeit machten. "Und diese Form nicht mit aufzunehmen und nicht zu nutzen, damit sie Inhalte besser lernen können, finde ich sehr schwierig", erklärte Kruse.

2017 kamen rund 15.000 Spieler, Experten und Journalisten

Von diesem Montag an zeigt die Games Week Berlin mit einer Vielzahl von Veranstaltungen wieder die vielen Facetten der Branche. Unter der Dachmarke #gamesweekberlin sollen die wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Aspekte von Computerspielen gezeigt und verbunden werden. Während sich auf dem Forum "Quo Vadis" traditionell Entwickler und Profis zusammenfinden, richten sich Veranstaltungen wie das Gamefest oder die Ausstellung Amaze auch an das große Publikum der privaten Spiele-Enthusiasten.

Branche hofft auf neue Förderkonzepte