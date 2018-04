Bild: imago/Sven Simon

- Das BAMF - die angeschlagene Behörde

Offenbar gegen Zuwendungen wie Restauranteinladungen hat eine inzwischen entlassene Leiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Bremen in mehr als 1.200 Fällen Asyl gewährt haben, obwohl die Voraussetzungen nicht vorlagen. Ermittelt wird gegen die Frau, drei Rechtsanwälte und einen Dolmetscher. Der Verdacht: Bestechlichkeit und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung. Fragen dazu an den CDU-Innenexperten Wolfgang Bosbach.