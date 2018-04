dpa/Nils Holgerson Bild: dpa/Nils Holgerson

Sa 21.04.2018 | 07:20 | Interviews

- Rechtsrock-Festival: Friedensfest hält dagegen

“Schild und Schwert“ – abgekürzt: SS. Das Motto des Nazi-Festivals im sächsischen Ostritz im Landkreis Görlitz macht schnell deutlich, wohin die Reise der bis zu 1000 Besucher geht – direkt in die dunkelsten Jahre der deutschen Geschichte. Zum Treffen der Unbelehrbaren rechnet die Polizeidirektion Görlitz mit dem größten Einsatz in Ostsachsen seit zehn Jahren. Am Freitag begann das Rechtsrock-Festival, jetzt am Wochenende sind mehrere Gegenveranstaltungen geplant. MDR-Korrespondent Arnd Groß mit aktuellen Informationen.