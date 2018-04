imago/Ralph Peters Bild: imago/Ralph Peters

Fr 20.04.2018 | 15:45 | Interviews

- Ein Feiertag mehr - Wirtschaft befürchtet Einbußen

Berlins Regierender Bürgermeister Müller will - so wie andere norddeutsche Bundesländer auch - das Feiertags-Ungleichgewicht zu anderen Bundesländer beseitigen. Möglich machen soll das ein zusätzlicher Feiertag, wie Müller der Zeitung "Die Welt" sagte. Kritiker befüchten, das könnte die Arbeit in Deutschland verteuern. "Ein Feiertag mehr könnte das Wirtschaftswachstum tendenziell eher abschwächen", sagt auch Claudia Engfeld von der Industrie- und Handelskammer Berlin.

Die Berliner können sich wohl demnächst über einen zusätzlichen Feiertag freuen - welcher Tag künftig arbeitsfrei sein wird, ist allerdings noch offen. "Das diskutieren wir", sagte Regierungschef Michael Müller (SPD) der "Welt" (Freitag). "Die Frage ist nicht so sehr, ob wir einen solchen Feiertag bekommen, sondern her welchen."



Möglich wäre aus seiner Sicht etwa der 17. Juni, also der Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR, der 8. Mai als Tag der Befreiung von der Nazi-Diktatur oder der 27. Januar als Holocaust-Gedenktag. "Es muss ein Tag sein, der eine politische Relevanz in unserer Geschichte hat", so Müller.

Auch der Reformationstag ist im Gespräch

Ganz ausgegoren scheint die Idee allerdings innerhalb der rot-rot-grünen Koalition nicht zu sein. "Die Forderung nach einem weiteren Feiertag mag populär sein und ist mit Blick auf andere Bundesländer durchaus nachvollziehbar", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Daniel Wesener.



Eine Entscheidung darüber dürfe aber keine Frage des persönlichen Geschmacks oder der aktuellen politischen Mehrheitsverhältnisse sein, sondern erfordere breiten gesellschaftlichen Konsens. Statt "jede Woche eine neue Feiertagssau durchs Dorf zu treiben", brauche es eine seriöse Debatte unter Einbindung der Berliner Stadtgesellschaft.



Die Linke stellte sich eher hinter Müller: "Unsere Position ist, dass die Berlinerinnen und Berliner einen neuen Feiertag verdienen", erklärte die Landesvorsitzende Katina Schubert. Gegenüber anderen Bundesländern sei Berlin "massiv im Hintertreffen". "Bei allem preußischen Arbeitsethos: Es ist nicht einzusehen, warum die Berliner da zurückstehen sollen", so Schubert.



Als Datum für den neuen Feiertag, der auf jeden Fall ein säkularer sein müsse, schlug Schubert den 8. Mai vor. "Es ist der Tag der Befreiung, ein Tag, an dem man Erinnerung in seiner ganzen Breite organisieren kann." Darüber müssen in der Koalition aber noch diskutiert werden. SPD-Fraktionsvize Ülker Radziwill brachte zudem den Reformationstag am 31. Oktober ins Spiel. Der ist den ostdeutschen Ländern außer Berlin bereits gesetzlicher Feiertag, im Vorjahr zum 500. Reformationsjubiläum war er es einmalig bundesweit.