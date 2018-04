- Verdacht auf Korruption im BAMF

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - das ist die Behörde, die über die Asylanträge von Flüchtlingen zu entscheiden hat. Jetzt gibt es dort offenbar einen handfesten Korruptionsskandal: Mindestens 1.200 Asylanträge soll die damalige Leiterin der Außenstelle Bremen bewilligt haben – obwohl sie dafür keine Rechtsgrundlage hatte, berichtet NDR-Journalist Benjamin Strunz, der an entsprechenden Recherchen beteiligt war. Die Frau soll zumindest Zuwendungen, etwa in Form von Restaurant-Einladungen, erhalten haben.



Ermittelt werde zudem wegen Bestechlichkeit. So solle es private Einladungen an die ehemalige Bamf-Außenstellenleiterin gegeben haben. Laut der Staatsanwältin wurden am Mittwoch und Donnerstag acht Objekte in Bremen und Niedersachsen durchsucht, darunter zwei Rechtsanwaltskanzleien. NDR, Radio Bremen und "SZ" berichteten von Zuwendungen in Form von Restaurant-Einladungen. Laut Kück werden nun Unterlagen ausgewertet. In Gang gekommen seien die Ermittlungen, weil Unregelmäßigkeiten bei der internen Prüfung der Asylbehörde festgestellt worden seien. Vom Bamf war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.



Die SPD will die Korruptionsvorwürfe zum Thema im Innenausschuss machen. Die Fraktion habe für die nächste Sitzung des Ausschusses in der kommenden Woche einen Bericht der Bundesregierung zu den Vorgängen beantragt, sagte SPD-Innenexperte Burkhard Lischka dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Freitag. Er fordert von der Bundesregierung umfangreiche Informationen zum Fall.