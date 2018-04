imago/Michael Trammer Bild: imago/Michael Trammer

- Justizminister fordert Protest gegen Rechtsrock-Festival

Von diesem Freitag bis Sonntag treffen sich etwa 1.000 Rechtsextremisten im sächsischen Ostritz im Landkreis Görlitz - zu einem Rechtsrock-Festival unter dem Motto "Schild und Schwert". Nach Ansicht des sächsischen Verfassungsschutzes könnte es das größte Neonazifestival in diesem Jahr in Deutschland werden. Die Polizeidirektion Görlitz rechnet mit dem größten Einsatz in Ostsachsen seit zehn Jahren. Sebastian Gemkow, Justizminister von Sachsen, sagt im Inforadio, dass sich das Festival nicht einfach verbieten ließ. Denn die Veranstalter hätten es als politische Versammlung angemeldet.



"Diese Veranstaltung ist damit durch das Versammlungsrecht geschützt", so Gemkow. Es ermögliche jedem, solche Veranstaltungen zu organisieren. Der sächsische Justizminister betonte: "So unbefriedigend das für viele sein mag und so ärgerlich das auch ist: Es ist ein Grundrecht, das hier verwirklicht wird, das auch essentiell für unsere Demokratie ist und entsprechend lässt sich das dann nicht verbieten." Der Freistaat Sachsen werde aber keine Rechtsbrüche dulden. Polizei, Staatsanwaltschaft und Bereitschaftsrichter seien gut auf das Festival vorbereitet, so der CDU-Politiker. "Jetzt im Vorfeld lässt sich das noch nicht abschätzen, was dann tatsächlich stattfinden wird. Insofern müssen wir abwarten, was die kommenden Tage bringen."

Gemkow hofft auf viel Gegenprotest