- SPD: "Wir müssen mehr über Erfolge sprechen!"

Die abgesagte Kreis-Reform, das Hin- und Her bei der Koalitionsbildung im Bund, dann die Debatte um die Flüchtlinge und die Sicherheitslage in Cottbus – wie sich das alles auf die politische Stimmung in Brandenburg auswirkt, hat der BrandenburgTrend von infratest-dimap im Auftrag des rbb abgefragt. Unser landespolitischer Reporter in Potsdam, Dominik Lenz, fasst die Reaktionen zusammen.