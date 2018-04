rbb BA/AB Bild: rbb BA/AB

Do 19.04.2018 | 12:45 | Interviews

- SPD ist die große Verliererin

Die abgesagte Kreis-Reform, das Hin- und Her bei der Koalitionsbildung im Bund, dann die Debatte um die Flüchtlinge und die Sicherheitslage in Cottbus – wie sich das alles auf die politische Stimmung in Brandenburg auswirkt, hat der BrandenburgTrend von infratest-dimap im Auftrag des rbb abgefragt. Die SPD bleibt demnach bei dürftigen 23 %, genau so viel würden die CDU wählen, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre - und die AfD landet nur knapp dahinter mit 22 Prozent. Unser landespolitischer Reporter in Potsdam, Dominik Lenz, fasst die Reaktionen zusammen.



Mehr auf rbb|24 imago/Martin Müller BrandenburgTrend April 2018 - SPD und CDU gleichauf - keine Mehrheit für Zweierbündnisse Die rot-rote Landesregierung hätte dem neuesten BrandenburgTrend zufolge keine Mehrheit mehr im Landtag - und auch kein anderes Zweier-Bündnis könnte regieren. Die AfD erreicht derweil einen neuen Umfragerekord.



Wäre die aktuelle Stimmung das Ergebnis einer Landtagswahl, hätte kein Zwei-Parteienbündnis eine Regierungsmehrheit. Vielmehr wäre dann eine Koalition von drei Parteien notwendig, ergibt der aktuelle BrandenburgTrend. Die Linke, die in Brandenburg der kleinere Koalitionspartner der SPD ist, blieb unverändert bei 17 Prozent. Die Grünen gewinnen einen Punkt und landen bei sieben Prozent. Stark verloren hat die FDP, die um drei Punkte abstürzt und mit vier Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde.



Die Arbeit der Landesregierung stößt der Umfrage zufolge auf ein geteiltes Echo: 51 Prozent sind zufrieden, 45 Prozent üben Kritik. Nur 32 Prozent der Befragten halten die Linke für regierungsfähig. Besonders regierungskritisch äußerten sich die AfD-Anhänger. Die AfD wiederum halten nur 11 Prozent der Befragten für regierungsfähig.

Linke: "Müssen Distanz überwinden"

Die Brandenburger SPD bekräftigte trotz ihres Abschneidens beim BrandenburgTrend den Anspruch, bei der Landtagswahl im kommenden Jahr wieder stärkste Kraft zu werden. Dafür werde man hart arbeiten, sagte SPD-Generalsekretär Erik Stohn am Donnerstag in Potsdam. Seine Partei setze auf ihr Inhalte und Ideen.



Die Linken-Landesvorsitzende Diana Golze sagte, die Parteien müssten sich bemühen, diese offenkundige Distanz zwischen ihnen und den Bürgern zu überwinden.