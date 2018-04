dpa/Boris Roessler Bild: dpa/Boris Roessler

Do 19.04.2018 | 12:05 | Interviews

- Was ist das EU-Umsiedlungsprogramm?

Nun will Deutschland also 10.000 Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Nordafrika aufnehmen – im Rahmen des EU-Umsiedlungsprogrammes. So hat es der EU-Flüchtlingskommissar Dimitri Avramopoulos verkündet. "Hier geht es um humanitäre Hilfe, nicht um Migration. Für jeden schutzbedürftigen Menschen bekommt Deutschland 50.000 Euro. Betroffen sind Menschen aus Libyen, Äthiopien und Jordanien", erklärt unser Brüssel-Korrespondent Samuel Jackisch. Dabei kommen nur Menschen, die bereits Familienangehörige in Deutschland haben.



Im Rahmen des EU-Umsiedlungsprogramms hatte Deutschland zugesagt, mehr als 10.000 Flüchtlinge aus Nordafrika und dem Nahen Osten aufzunehmen. Bis Herbst 2019 sollen in der EU insgesamt mindestens 50 000 Flüchtlinge vor allem aus Nordafrika angesiedelt werden. Das Programm hatte die EU-Kommission im vergangenen Sommer aufgelegt, um besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen einen direkten und sicheren Weg nach Europa zu eröffnen.



An diesem Donnerstag trifft der EU-Migrations- und Innenkommissar Dimitris Avramopoulos in Berlin mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zusammen. Avramopoulos drängt darauf, die in der Flüchtlingskrise von Deutschland eingeführten Grenzkontrollen bald wieder abzuschaffen.



Pro Asyl verweist auf libysche Folterzentren