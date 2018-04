Bild: imago/Mikhail Klimentyev

Do 19.04.2018

- Vorgezogene Neuwahlen - ein Zeichen von Schwäche?

Am 24. Juni, also schon in wenigen Wochen soll es in der Türkei Neuwahlen geben. Ursprünglich sollte das erst im November 2019 geschehen, doch dem Bündnispartner, die ultrarechte Partei MHP, ging das nicht schnell genug. Mit der Wahl wird in der Türkei der Wechsel zum Präsidialsystem vollzogen, das vor einem Jahr bei einem umstrittenen Referendum gebilligt worden war. Damit bekommt Erdogan deutlich mehr Macht - zulasten des Parlaments. Fragen dazu an den Politikwissenschaftler Ekrem Eddy Güzeldere.

Unterdessen wurde der Ausnahmezustand in der Türkei zum siebten Mal um drei Monate verlängert. Das Parlament in Ankara stimmte dem am Mittwoch zu. Das Kabinett hatte die Verlängerung am Vortag beschlossen und mit dem Kampf gegen den Terrorismus begründet. Im Parlament hat die islamisch-konservative Regierungspartei AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan eine Mehrheit.



Die von Erdogan am 24. Juni geplante Parlaments-und Präsidentschaftswahl würde damit im Ausnahmezustand abgehalten. Mit der Verlängerung befindet sich die Türkei nach Ablauf dann zwei Jahre im Ausnahmezustand.

Erdogan begründet Schritt mit Syrien und dem Irak

Erdogan hatte die Maßnahme nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 verhängt. Er kann seitdem weitgehend per Dekret regieren. Diese Dekrete sind nicht vor dem Verfassungsgericht anfechtbar. Die türkische Führung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch verantwortlich. Der Ausnahmezustand wird von der Opposition, Menschenrechtlern und der EU kritisiert.



Zum vorgezogenen Neuwahlen-Termin sagte Erdogan am Mittwoch, trotz des Volksentscheids für das Präsidialsystem werde die Türkei bislang noch immer gemäß dem alten System regiert. "Obwohl es scheint, dass wir keine ernsthaften Probleme haben dank der harmonischen Arbeit von Präsident und Regierung, ist die Unzulänglichkeit des alten Systems bei jedem Schritt sichtbar", erklärte der Präsident. Wegen des türkischen Militäreinsatzes in Syrien sowie der "historischen Entwicklungen in Syrien und dem Irak" sei es für die Türkei notwendig, "so schnell wie möglich die Ungewissheiten" zu überwinden, sagte Erdogan.



Die MHP hatte nach dem versuchten Militärputsch von Juli 2016 eine informelle Koalition mit Erdogans islamisch-konservativer AKP geschlossen. Für die anstehenden Wahlen bildeten die beiden Parteien ein offizielles Wahlbündnis. Dies soll der MHP den Sprung über die Zehn-Prozent-Hürde erlauben und Erdogan einen Sieg in der ersten Runde der Präsidentenwahl sichern.

Opposition gibt sich kämpferisch