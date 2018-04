- Gehen Macrons Reformvorschläge zu weit?

Sie sind nicht neu, die EU-Reformpläne des französischen Präsidenten Macron. Am Dienstag warb er im Europaparlament für seine Idee der einheitlichen Haushalts- und Finanzpolitik, am Donnerstag will er darüber auch mit Kanzlerin Merkel in Berlin sprechen. Doch in ihrer Unionsfraktion gibt es schwere Bedenken. Bis Juni wollen Deutschland und Frankreich gemeinsame Positionen festlegen. Wie könnten die aussehen? Das fragen wir den CDU-Haushaltsexperten Eckhardt Rehberg.

MEHR GELD FÜR FLÜCHTLINGSKOMMUNEN



In der Flüchtlingsfrage müsse die EU "greifbare Ergebnisse" liefern, forderte Macron. Er will "ein europäisches Programm, das direkt die Kommunen finanziell unterstützt, die Flüchtlinge aufnehmen und integrieren". Macron ging damit auf Merkel zu. Die Bundesregierung hat vorgeschlagen, dass die Flüchtlingsaufnahme ein Kriterium für die Vergabe von EU-Fördermitteln wird. Dies könnte sich negativ für osteuropäische Länder auswirken, die bisher am stärksten von der europäischen Regional- und Strukturpolitik profitieren. Denn Staaten wie Ungarn und Polen lehnen die Flüchtlingsaufnahme strikt ab.



REFORM DER WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSUNION



Macron hatte im vergangenen Jahr einen eigenen Haushalt für die Eurozone gefordert. Im Parlament sprach er von einer "Haushaltskapazität, die Stabilität und Annäherung in der Eurozone fördert". Die EU-Kommission will solche Mittel ihrerseits im EU-Haushalt ansiedeln. Als zweites Projekt nannte Macron die Bankenunion, bei der es wegen einer gemeinsamen Einlagensicherung für europäische Kunden Gegenwind aus Berlin gibt. In allen Fällen strebt Macron aber nur "einen Fahrplan" an, um "in Schritten" voranzukommen.



BESTEUERUNG VON INTERNET-KONZERNEN



Macron stellte sich klar hinter einen Vorschlag der EU-Kommission zur stärkeren Besteuerung von Internet-Konzernen. Dies könne "den schockierendsten Exzessen" bei der Steuervermeidung ein Ende setzen, sagte er. "Wir unterstützen eine gerechte Besteuerung großer Konzerne, gerade auch der Internet-Konzerne Google, Apple, Facebook und Amazon", heißt es im Koalitionsvertrag. Nachdem die EU-Kommission im März aber erste Pläne vorgelegt hatte, gab es massive Proteste aus der deutschen Wirtschaft.



EUROPÄISCHES URHEBERRECHT



Macron will die begonnene Reform des Urheberrechts vor der Europawahl im Mai 2019 zuende führen, damit sich künstlerisches Schaffen auch im Internet-Zeitalter weiter lohnt. Dabei geht es auf EU-Ebene auch um die Vergütung von Presseerzeugnissen und dem grenzüberschreitenden Zugang zu TV- und Radioproduktionen. Macron sieht die Reform auch im Kontext einer europäischen Identität und will einen "Kontinent der Vielfalt, der Vitalität und des kreativen Genies" erhalten.



HÖHERER BEITRAG FÜR DEN EU-HAUSHALT



Wie Merkel kündigte Macron an, dass Frankreich seinen Beitrag zum EU-Haushalt erhöhen werde. Denn im EU-Budget wird durch den Wegfall der Beiträge des Nettozahlers Großbritannien durch den Brexit eine milliardenschwere Lücke klaffen.



Macron unterstützte aber gleichzeitig neue Eigenmittel für die EU - also Abgaben, die direkt von ihr erhoben werden und in ihren Haushalt fließen. Er nannte die Internet-Steuer oder "bestimmte Energieressourcen" als mögliche Finanzquellen. Hier gibt es sicher noch Gesprächsbedarf mit Berlin.