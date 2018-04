imago/BKA Bild: imago/BKA

Do 19.04.2018 | 09:05 | Interviews

- Fall Amri: "Werden gesetzgeberisch Konsequenzen ziehen"

Fast eineinhalb Jahre ist der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit 12 Todesopfern jetzt her und immer noch sind viele Fragen offen. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages hört am Donnerstag zum ersten Mal Sachverständige an. Der Ausschuss-Vorsitzende Achim Schuster (CDU) geht davon aus, dass die Arbeit des Ausschusses zu Gesetzesänderungen führen wird.