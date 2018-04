- Mehr Geld in drei Stufen und längere Laufzeit für öffentlichen Dienst

Im öffentlichen Dienst sieht es so aus, als gingen die Tarifverhandlungen in die entscheidende Phase. Die Gewerkschaften hatten in der vergangenen Woche noch zu Warnstreiks aufgerufen: im öffentlichen Nahverkehr, in den Kitas, bei der Müllabfuhr. Überall in Deutschland sind die Beschäftigten auf die Straßen gegangen. Jetzt entscheidet es sich, ob das etwas gebracht hat. Die Tarifpartner verhandeln ab Montagmittag in Potsdam weiter und beide Seiten zeigen sich im Vorfeld optimistisch, zu einer Einigung zu kommen. Woher dieser Optimismus rührt, fragen wir Brandenburg-Reporter Dominik Lenz, der die Tarifverhandlungen beobachtet.