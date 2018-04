Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V. Bild: Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V.

- "Eine Kamera ist heutzutage wichtiger als eine Waffe"

Wieder einmal hat es einen antisemitischen Überfall mitten auf den Straßen Berlins gegeben. Diesmal wurden zwei junge Juden, die Kippas trugen in Prenzlauer Berg von einem anderen jungen Mann beleidigt und mit einem Gürtel angegriffen. Der Vorfall ist auf Video festgehalten. "Die Israelis reagieren besonders sensibel, wenn solche Taten in Deutschland passieren - erst recht dann, wenn ein Täter mit muslimischem Hintergrund dahinter steckt", berichtet der israelische Journalist Igal Avidan. Vielleicht sei es inzwischen besser, in Gebieten wie Ost-Jerusalem oder auch Berlin auf den Straßen keine Kippa mehr zu tragen, meint er.



Drei Unbekannte haben in Berlin zwei 21 und 24 Jahre alte Kippa tragende Männer auf offener Straße beschimpft und angegriffen. Wie die Polizei rbb|24 bestätigte, waren der 21-Jährige Israeli und sein deutscher Begleiter am Dienstagabend am Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg unterwegs, als die drei Täter die beiden Männer zunächst beleidigten. Einer aus der Gruppe habe dann einen Gürtel genommen und angefangen, auf den 21-Jährigen einzuschlagen. Der Polizei zufolge wurde der Schläger von einem seiner Begleiter von weiteren Angriffen abgehalten. Das Trio flüchtete. Eines der beiden Opfer wollte die Gruppe nach Polizeiangaben noch verfolgen, wurde dann aber von dieser mit einer Glasflasche angegriffen, jedoch nicht getroffen. Eine Zeugin sei dazwischen gegangen und habe weitere Schläge des Täters verhindert, so die Polizei. Der Staatsschutz sei eingeschaltet und fahnde nach den unbekannten Tätern, hieß es weiter.

Israeli: Attacke kam ohne jeden Streit

Der 21-jährige Israeli erzählte dem israelischen Fernsehen am Mittwoch, dem Vorfall sei kein Streit vorausgegangen. Er sei am Vorabend mit seinem 24 Jahre alten deutscher Begleiter in Prenzlauer Berg "ganz normal auf der Straße gegangen - wir haben mit niemandem gesprochen".



Dann hätten drei Männer plötzlich angefangen, sie zu beschimpfen. Erst hätten sie sie ignoriert, aber als die Beschimpfungen weitergingen, habe der Freund ihnen gesagt, sie sollten damit aufhören. "Dann wurden sie sauer, einer von ihnen rannte auf mich zu."



Video zeigt die Attacke

Ein im Internet verbreitetes Video zeigte einen jüngeren Mann, der mit einem Gürtel zuschlägt und "Jahudi" ruft - das Wort bedeutet in mehreren Sprachen "Jude". Zudem zeigt das Video rote Striemen auf dem Körper des Opfers, die mutmaßlich durch die Schläge mit dem Gürtel entstanden sind. Der 21-Jährige Israeli soll die Tat gefilmt haben. Polizeisprecher Michael Gassen bestätigte am Mittwoch rbb|24, dass Videomaterial vorliege und momentan geprüft werde. Verbreitet wurde das Video unter anderem auf dem Twitter-Kanal des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. "Mir war sofort klar, dass es wichtig ist, das zu filmen", sagte der Israeli dem Fernsehsender. "Weil ich dachte, dass man ihn nicht fassen kann, bis die Polizei kommt." Er hoffe dass die Polizei mit dem Videomaterial etwas habe, "womit sie den Typen finden kann".



Müller verurteilt antisemitische Attacke in Berlin

Die Tat rief am Mittwoch große Empörung hervor. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) verurteilte die Tat ausdrücklich. "Antisemitismus gehört nicht zum Berlin, in dem wir leben wollen", teilte Müller am Mittwoch mit. Er sei dankbar, dass jüdisches Leben in der Stadt wieder sichtbar sei.



Der Sprecher des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus, Levi Salomon, erklärte, es sei unerträglich anzusehen, dass ein junger jüdischer Mann auf offener Straße im gut situierten Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg angegriffen werde, weil er sich als Jude zu erkennen gebe. "Das zeigt, dass jüdische Menschen auch hier nicht sicher sind", so Salomon. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) nannte den Vorfall auf Twitter beschämend und nicht hinnehmbar. Der SPD-Politiker schrieb, die Menschen sollten in Berlin sicher leben - unabhängig von ihrem Glauben und ihrer Weltanschauung.



Die Berliner CDU forderte vom rot-rot-grünen Senat, "endlich repressiv wie präventiv entschlossen tätig zu werden". Dass sich jüdische Berliner nicht mehr sicher fühlen könnten, dafür sollte sich der Senat schämen, erklärte die integrationspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Cornelia Seibeld. Justizministerin Katarina Barley (SPD) hat den Vorfall scharf verurteilt. "Es ist unerträglich, wenn Juden in Deutschland auf offener Straße, mitten in Berlin, angegriffen werden. Das ist eine Schande für unser Land", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Täter müssten unmittelbar zur Rechenschaft gezogen werden. "Wir müssen alles tun, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen", sagte die Ministerin.

Übergriff in Berlin bereits im Dezember