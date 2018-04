Bild: imago/Jürgen Heinrich

Mi 18.04.2018

- Dedy warnt vor Folgen für strukturschwache Regionen

Ein sattes Plus steht am Ende der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. In den nächsten zwei Jahren erhalten die 2,3 Millionen Beschäftigten im Schnitt 7,5 Prozent mehr Geld. Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, sieht darin "Licht und Schatten": "Das Positive ist die Laufzeit von zweieinhalb Jahren, die uns Planungssicherheit gibt. Zudem kann der Tarifabschluss im Kampf gegen Personalmangel helfen. Aber 7,4 Milliarden Euro, das ist ein satter Brocken, besonders für Kommunen in strukturschwachen Regionen."

Die kommunalen Haushalte würden durch die zusätzlichen Ausgaben finanziell "deutlich" belastet. Dennoch sei der Kompromiss richtig, um die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst an der guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland teilhaben zu lassen, betonte Dedy im Inforadio. Der Tarifabschluss sorge für attraktive Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst, sagte Dedy weiter.



Landkreistagspräsident Reinhard Sager warnte angesichts der zusätzlichen Ausgaben, man müsse aufpassen, "uns nicht selbst eine allzu schwere Hypothek für die kommenden Jahre aufbürden". Die Einigung gehe "bis an die Grenze des Verkraftbaren".

