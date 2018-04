- Erneut Haftbefehl gegen Deutsch-Türken

Gerade hat die EU-Kommission in ihrem Beitrittsbericht festgestellt, dass die Türkei sich in großen Schritten von der EU entfernt habe. Vor allem die Rechtstaatlichkeit und die Presse- und Meinungsfreiheit hätten sich verschlechtert, hieß es da. Zeitgleich wird die Festnahme eines weiteren Deutsch-Türken bekannt - nur knapp zwei Monate nach der Freilassung von Deniz Yücel. Aktuelle Informationen hat unser Korrespondent Christian Buttkereit.

Der Kölner Demirci arbeitete frei für die linke Nachrichtenagentur Etha. Die Agentur hatte am Samstag mitgeteilt, dass Demirci mit zwei anderen Etha-Reportern in der Nacht zu Freitag in ihren Wohnungen festgenommen worden sei. Auch die deutsche Journalistin Mesale Tolu, die vergangenes Jahr monatelang in Istanbul in Haft saß, arbeitet für Etha. Der Funke Mediengruppe zufolge war Demirci für einen Kurzurlaub mit seiner an Krebs erkrankten Mutter in der Türkei.



Reporter ohne Grenzen hat die Freilassung des in Istanbul festgesetzten deutsch-türkischen Journalisten Adil Demirci gefordert. Allerdings rechne er nicht mit einer schnellen Freilassung, sagte der Geschäftsführer der Organisation, Christian Mihr, den Zeitungen der Funke Mediengruppe von Mittwoch. "Realistischerweise befürchte ich, dass Adil Demirci für Monate in Haft bleiben wird."