- Wo hört künstlerische Freiheit auf?

Für die deutsche Musikindustrie zählt der Echo zu den wichtigsten Musikpreisen weltweit - neben den Brit Awards oder den Grammys in den USA. Ergeben sich die Nominierungen für den Echo vor allem aus den Verkaufszahlen und der Platzierung in den offiziellen Charts, so entscheiden beim Grammy in erster Linie die Mitglieder der "National Academy of Recording Arts and Sciences" - unabhängige Experten aus der Szene, die sich als Sänger oder Komponisten, Dirigenten, Produzenten, Arrangeure oder Toningenieure einen Namen gemacht haben. Bei der 60. Grammy-Verleihung im Januar wurden musikalische Bestleistungen in 84 Kategorien gekürt.