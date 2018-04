- Die Jusos als SPD-Chef-Restauratoren?

Sie waren die entschiedensten Gegner einer neuen Großen Koalition, die SPD-Nachwuchsmitglieder und ihr Chef Kevin Kühnert. Und auch wenn die Jusos letztlich mit ihrem Ansinnen gescheitert sind: An ihrer Forderung einer Neuausrichtung, eines Erneuerungsprozesses halten sie unvermindert fest und fordern dabei eine federführende Rolle. Am Sonntag kommt die SPD zu einem Sonderparteitag zusammen, dann soll Andrea Nahles ganz offiziell zur neuen Parteichefin gewählt werden. Fragen dazu an Juso-Chef Kevin Kühnert.



Die SPD-Spitze hatte nach dem Debakel bei der Bundestagswahl eine umfassende Erneuerung versprochen und dafür am Montag einen Arbeitsplan vorgelegt, der auch im Leitantragsentwurf für den Parteitag am 22. April in Wiesbaden skizziert ist. Thematisch will sich die SPD dabei auf vier Themenblöcke konzentrieren - unter anderem auf die Zukunft der Arbeit und auf die Handlungsfähigkeit des Staates, was auch die soziale Absicherung mit einschließt.



Kühnert meldete Interesse an letzterer Gruppe an, die unter anderem über die Zukunft von Rente, Pflege und Gesundheit nachdenken soll. "Ich glaube, es wäre gar nicht so blöd, dort an führender Stelle Leute mitmachen zu lassen, die nicht in der Regierungsarbeit der letzten 15, 20 Jahre verhaftet sind, sondern die auch ein bisschen unbeschadet davon an die Sache herangehen können", sagte er. Die Jusos und er hätten große Lust darauf, das Thema zu übernehmen. "Das heißt für uns natürlich auch, ein bisschen von der Seitenlinie wegzukommen und uns ins Geschehen mit rein zu begeben."



Kühnert wollte am Mittwochabend in Berlin vor rund 200 Jusos eine Rede halten zu den Erneuerungsplänen und dem Leitantragsentwurf der Parteispitze. "Ich kaufe der Parteispitze schon erst mal ab, dass sie das Ernst meinen mit der Erneuerung." Der blauf, den die SPD-Führung skizziert habe, sei eine gute Grundlage. "Das ist für mich erkennbar was anderes als die ganzen Prozesse der vergangenen Jahre. Die bestanden häufig aus großen Laber-Rhabarber-Konferenzen, wo viel geredet wurde, aber ohne wirkliches Ziel."