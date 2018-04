AP/dpa Bild: AP/dpa

Di 17.04.2018 | 12:25 | Interviews

- Macron drängt die EU zur Eile

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat im EU-Parlament zur Verteidigung der "europäischen Demokratie" gegenüber autoritären Tendenzen aufgerufen. "Ich möchte nicht zu einer Generation der Schlafwandler gehören", sagte er am Dienstag in Straßburg. "Ich möchte zu einer Generation gehören, die standhaft entschieden hat, ihre Demokratie zu verteidigen." Macron warb zugleich in der Rede für seine Vorschläge zur Reform der Europäischen Union. Brüssel-Korrespondent Pascal Lechler analysiert im Gespräch mit Dörthe Nath die Macron-Rede.



Macron dringt angesichts der Europawahlen im nächsten Jahr zum Handeln. "Bis Ende der Legislaturperiode 2019 müssen wir spürbare Ergebnisse einfahren", sagte Macron. So müsse etwa die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion vorangetrieben werden.



Auch müsse die "giftige Debatte" über den Umbau des Asylrechts und die Umverteilung von Flüchtlingen gelöst werden. So könnten Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen, finanziell besser unterstützt werden.



Insgesamt habe sich Europa in den letzten Jahrzehnten bewährt und müsse deshalb gegen Angriffe und Populisten und autoritären Regimen verteidigt werden, sagte Macron. "Die Europäische Demokratie ist angesichts der Wirren in der Welt unsere Trumpfkarte."



Bundesregierung reagiert skeptisch

Macron hatte im Herbst an der Pariser Sorbonne-Universität in einem Grundsatzvortrag zahlreiche Reformen vorgeschlagen, mit denen er Europa stärker integrieren will. Kernpunkt war unter anderem eine engere Verzahnung der Euro-Länder, etwa durch ein gemeinsames Budget für die 19 Staaten. Von den vielen Ideen werden aber wohl nur wenige umgesetzt.



Die CSU lehnt wesentliche Teile dieser Finanzvorschläge strikt ab. Dies gelte etwa für den Vorschlag eines europäischen Finanzministers, einer EU-weiten Arbeitslosenversicherung sowie für eine Vertiefung der Einlagensicherung bei Banken ohne vorherige Risikominimierung, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. Auch der neue Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich schon zurückhaltend zu Macrons Vorstößen geäußert. Teile der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wollen der Regierung genaue Vorgaben machen, insbesondere bei geplanten Umbau des Euro-Rettungsschirms ESM. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen über den Euro-Umbau auf einem Gipfel im Juni entscheiden.