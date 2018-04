Bild: rbb/Miriam Keuter

- Was tut der Senat gegen die Verwahrlosung von Häusern?

Mit Hilfe von 120 Polizisten hat der Bezirk Berlin-Mitte am Montagvormittag ein Haus in der Kameruner Straße räumen lassen. Das Gebäude verfällt, doch der Eigentümer kümmert sich nicht. Warum die Räumung aus seiner Sicht notwendig war und was nun mit dem Haus geschieht, fragen wir den zuständigen Bezirksstadtrat Ephraim Gothe.

Das Bezirksamt Berlin-Mitte hat am Montag ein Haus in der Kameruner Straße Ecke Lüderitzstraße räumen lassen. 120 Beamte waren nach Angaben der Polizei in Amtshilfe für das Bezirksamt im Einsatz. Das Bezirksamt teilte mit, die Räumung des Gebäudes Kameruner Straße 5 Ecke Lüderitzstraße 22 sei "zwingend erforderlich" geworden, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen. Die Aktion diene, so wörtlich, der Gefahrenabwehr. Die Einsatzkräfte, die aus hygienischen Gründen weiße Schutzanzüge trugen, betraten das Haus am Morgen gegen 9.00 Uhr. Insgesamt mussten dann 42 Menschen, darunter zwei Kinder, ihre Wohnungen verlassen. Müll und Ratten Nach Ansicht des Bezirksamtes ist die Wohnsituation in dem Haus prekär. rbb-Recherchen ergaben, dass sich Müll im Hof stapelt und es Rattenbefall gibt. In vielen Wohnungen lebten nach rbb-Informationen Menschen aus osteuropäischen Ländern, vor allem aus Bulgarien, ohne legale Mietverträge. Der letzte richtige Mieter hatte das Haus vor wenigen Tagen freiwillig verlassen. Das Haus verfällt zusehens. Der Vermieter - nach rbb-Informationen ein 70-jähriger früherer Chefarzt einer Klinik für Nuklearmedizin - hat zwar eine Komplettsanierung versprochen, aber nicht eingehalten. Auch in anderen Stadtteilen besitzt er Immobilien, die verfallen: darunter Friedenau, Wilmersdorf, Charlottenburg, Moabit und Lichterfelde. Den Berliner Behörden haben jedoch rechtliche Schwierigkeiten, um gegen die Verwahrlosung vorzugehen. Welches Zeichen will der Senat mit der Räumung setzen und wie will er künftig mit solchen Fällen umgehen? Das fragen wir Ephraim Gothe, den zuständigen Stadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit im Bezirksamt Berlin-Mitte.