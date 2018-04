- Syrien: Welche Strategie hat die EU?

Die Luftangriffe auf Ziele in Syrien haben weltweit unterschiedliches Echo hervorgerufen. Viele Regierungen lobten den Einsatz der USA, Großbritanniens und Frankreichs. Moskau hingegen drohte mit Konsequenzen. Vergleichsweise zurückhaltend hat sich bislang die EU geäußert. Wie sieht die europäische Strategie im Syrienkonflikt aus? Das fragen wir David McAllister, der für die CDU im Europaparlament sitzt und dort Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses ist.

Die EU hat sich geschlossen hinter die Luftangriffe auf Ziele in Syrien gestellt, allerdings vergleichsweise zurückhaltende Formulierungen gewählt. In einer am Montag bei einem Außenministertreffen veröffentlichten Stellungnahme heißt es lediglich, man habe "Verständnis" für die von den USA, Frankreich und Großbritannien ausgeführten Angriffe auf Chemiewaffenanlagen. Man unterstütze alle Anstrengungen mit dem Ziel, den Einsatz von Chemiewaffen zu verhindern.

Mit der Erklärung bleibt die EU deutlich hinter solchen zurück, die am Wochenende die Regierungen einzelner Mitgliedstaaten abgegeben hatten. In der Erklärung der Bundesregierung hatte es beispielsweise geheißen: "Wir unterstützen es, dass unsere amerikanischen, britischen und französischen Verbündeten als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in dieser Weise Verantwortung übernommen haben." Der Militäreinsatz sei "erforderlich und angemessen" gewesen.

Eine klarere EU-Sprache verhinderten offensichtlich Staaten aus der Gruppe von Ländern, die nicht Mitglied der Nato sind. Dazu gehören Schweden, Österreich, Finnland, Irland, Malta und Zypern. Die Nato hatte nämlich bereits am Wochenende eine deutliche Botschaft der Unterstützung verfasst. In ihr ist von "voller Unterstützung" für die Luftangriffe die Rede.

Die EU-Staaten Großbritannien und Frankreich hatten in der Nacht zum Samstag gemeinsam mit den USA Ziele in Syrien angegriffen. Die Länder reagierten damit nach eigener Darstellung auf den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen im syrischen Bürgerkrieg, für den sie Präsident Baschar al-Assad verantwortlich machen.

(mit Material von dpa)