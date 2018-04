- Kaum Bewegung bei Tarifverhandlungen

Müssen sich die Bürger auf neue Streiks von Straßenbahnfahrern, Erzieherinnen und Flughafenpersonal einstellen? Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gestalten sich schwierig. In einem Potsdamer Tagungshotel scheinen sich die Tarifparteien auch am Montag kaum anzunähern. Unser Reporter Dominik Lenz ist vor Ort und informiert über den aktuellen Stand.

Nach anfänglichem Optimismus ist eine Annäherung im Tarifpoker für den öffentlichen Dienst vorerst ausgeblieben. "Es gibt Komplikationen, und wir müssen sehen, wie wir sie bewältigen", sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, am Montag in Potsdam. In der vergangenen Woche hatten massive Warnstreiks unter anderem Teile des Nahverkehrs in Deutschland lahmgelegt und den Flugverkehr gestört. Falls sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht einigen, sind weitere Ausstände vorprogrammiert.

Im öffentlichen Dienst sieht es so aus, als gingen die Tarifverhandlungen in die entscheidende Phase. Über die Ausgangspositionen berichtet Dominik Lenz.

Der Verhandlungsführer des Bundes, Innenminister Horst Seehofer (CSU), hatte zum Auftakt am Sonntag ein Angebot der Arbeitgeber "zum geeigneten Zeitpunkt" angekündigt. Er wolle zügige Verhandlungen und sei persönlich an einem vernünftigen Abschluss interessiert, sagte Seehofer, der als CSU-Chef im Oktober Landtagswahlen in Bayern zu bestreiten hat. Der Vorsitzende des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, hatte einen Durchbruch am Montag oder Dienstag für wahrscheinlich gehalten.



Ein Angebot der Arbeitgeber gab es zunächst allerdings nicht. Die Verhandlungsführer kamen am Mittag wieder zusammen. Bsirske wollte keine weiteren Angaben machen. "Das ist es. Kein Kommentar", sagte er. "Die Stimmung ist mäßig."