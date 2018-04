imago/Julien Mattia Bild: imago/Julien Mattia

Mo 16.04.2018 | 13:05 | Interviews

- Macron hofft auf diplomatische Lösung

"Mission Accomplished" hat US-Präsident Donald Trump am Samstag nach den Luftschlägen getwittert. Aus Frankreich kommt ein anderes Signal: Präsident Emmanuel Macron will westliche Staaten, Russland und die Türkei zu einer neuen diplomatischen Initiative bringen, um eine langfristige politische Lösung in Syrien zu erreichen. Und Macron bot sich als Vermittler zwischen den USA und Russland an. In Luxemburg beraten darüber die EU-Außenminister. EU-Korrespondent Samuel Jakisch mit aktuellen Informationen.

Die EU hat sich geschlossen hinter die Luftangriffe auf Ziele in Syrien gestellt, allerdings vergleichsweise zurückhaltende Formulierungen gewählt. In einer am Montag bei einem Außenministertreffen veröffentlichten Stellungnahme heißt es lediglich, man habe "Verständnis" für die von den USA, Frankreich und Großbritannien ausgeführten Angriffe auf Chemiewaffenanlagen. Man unterstütze alle Anstrengungen mit dem Ziel, den Einsatz von Chemiewaffen zu verhindern.



Mit der Erklärung bleibt die EU deutlich hinter solchen zurück, die am Wochenende die Regierungen einzelner Mitgliedstaaten abgegeben hatten. In der Erklärung der Bundesregierung hatte es beispielsweise geheißen: "Wir unterstützen es, dass unsere amerikanischen, britischen und französischen Verbündeten als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in dieser Weise Verantwortung übernommen haben." Der Militäreinsatz sei "erforderlich und angemessen" gewesen.



Eine klarere EU-Sprache verhinderten offensichtlich Staaten aus der Gruppe von Ländern, die nicht Mitglied der Nato sind. Dazu gehören Schweden, Österreich, Finnland, Luxemburg, Malta und Zypern. Die Nato hatte nämlich bereits am Wochenende eine deutliche Botschaft der Unterstützung verfasst. In ihr ist von "voller Unterstützung" für die Luftangriffe die Rede.



Bundesregierung fordert Waffenruhe

Die Bundesregierung sieht eine langfristige friedliche Lösung im Syrien-Krieg nur ohne den amtierenden Machthaber Baschar al-Assad. Um an diesen Punkt zu kommen, brauche es aber eine Übergangslösung und hierfür müssten mit den beteiligten politischen Akteuren Gespräche geführt werden, erklärten Regierungssprecher Steffen Seibert und die Außenamtssprecherin Maria Adebahr am Montag in Berlin. Der Weg zu dieser Lösung werde steinig sein und brauche Zeit.



Deutschland stehe an der Seite derer, die im UN-Sicherheitsrat an einer Lösung des Kriegs in Syrien arbeiteten, auch ohne sich selbst militärisch zu beteiligen, so Seibert weiter. Der Einsatz von Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung dürfe jedoch nicht ungestraft bleiben. Zunächst brauche es eine Waffenruhe sowie einen unbeschränkten Zugang humanitärer Organisationen zu den Menschen in Syrien, fügte Adebahr hinzu

