- Kujat: "Angriff auf Syrien ein Rückschlag für politische Lösung"

Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr und frühere Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Harald Kujat, hat die Luftangriffe auf Syrien durch die USA, Großbritannien und Frankreich kritisiert. Eine Strategie sei nicht zu erkennen, für die Bemühungen um eine friedliche Lösung sei das ein gewaltiger Rückschlag, sagte er im Inforadio.



Nach den Luftangriffen westlicher Staaten auf Syrien in der Nacht zu Samstag ist noch unklar, wie es in dem Land weitergeht. Die USA, Frankreich und Großbritannien haben mit dem Angriff ein klares Signal an die syrische Führung gesendet: Stoppt den Einsatz von Chemiewaffen. Russland verurteilt den Angriff, der syrische Machthaber Assad tut so, als sei nichts gewesen.

Harald Kujat, der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr und frühere Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, kritisiert den Luftschlag: "Politisch ist überhaupt keine vernünftige Strategie verfolgt worden, im Gegenteil: die Bemühungen um eine friedliche Lösung und auch um eine politische Lösung für die Zukunft Syriens, überhaupt der Region, die haben damit einen gewaltigen Rückschlag erlitten."

Eine politische Lösung könne es nur geben, wenn die beiden Großmächte USA und Russland wieder zusammenkämen, so Kujat: "Es muss wieder eine vernünftige Vertrauensbasis geschaffen werden. Und wer glaubt, dass es eine Lösung ohne Russland gebe, der hat sich getäuscht. […] Der Westen hatte und hat keine Strategie und der amerikanische Einfluss in der Region nähert sich der Nullgrenze."

Hier sei auch Europa gefragt, sagt Kujat: "Wir müssen auch als Europäer versuchen, auf beide Großmächte positiven Einfluss auszuüben, damit es zu einer Lösung kommt. Schließlich liegt diese Krisenregion ja nicht vor der russischen Haustür oder der amerikanischen Haustür, sondern vor der europäischen Haustür. Wir haben also jede Veranlassung, hier unser eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen."