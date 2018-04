imago/Photothek Bild: imago/Photothek

Mo 16.04.2018 | 09:25 | Interviews

- Ausbildungsabbrüche: Bentele kritisiert "Abitur-Fixierung"

Um Ausbildungen in Deutschland und Berlin steht es im Moment eher mittelprächtig: In Deutschland halten laut Bundesbildungsbericht nur drei von vier Azubis bis zum Abschluss durch, in Berlin bricht sogar jeder Dritte seine Ausbildung ab. Besonders betroffene Berufsgruppen sind Köche, Restaurantfachkräfte oder Friseure. Hildegard Bentele, bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abegeordnetenhaus, moniert, dass vielfach "am Markt vorbei ausgebildet" würde.