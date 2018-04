Bild: dpa

Mo 16.04.2018 | 07:25 | Interviews

- Woher die Zweifel an Ausbildungsberufen?

Heute startet die "Woche der beruflichen Bildung", die Ausbilungsberufe stärken soll - und genau um die steht es im Moment in Berlin eher schlecht. Jeder dritte Azubi schmeißt vor der Abschlussprüfung hin und auch die Zahl der Auszubildenden sinkt immer weiter. Parallel werden die Hörsäle in den Unis immer voller. Wieso zweifeln gerade in Berlin so viele Jugendliche an Ausbildungsberufen? Das fragen wir Arbeitssenatorin Elke Breitenbach.

In Deutschland bricht etwa jeder vierte Auszubildende vorzeitig ab. Das sei der höchste Wert seit Beginn der 90er Jahre, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" Anfang April unter Berufung auf den Entwurf für den Berufsbildungsbericht 2018, der jährlich vom Bundesbildungsministerium vorgelegt wird. Demnach wurden 2016 etwa 25,8 Prozent aller Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderte eine rasche Umsetzung der geplanten Mindestvergütung für Azubis. Vorzeitig aufgelöst wurden dem Bericht zufolge 2016 gut 146.000 Ausbildungsverträge. Die Quote von 25,8 Prozent liege außerhalb des üblichen Rahmens von 20 bis 25 Prozent, heißt es der Zeitung zufolge in der Regierungsanalyse.

Gründe für Abbrüche sind vielfältig

Als Gründe für die Abbrecherquoten wurden etwa Konflikte mit Vorgesetzten, eine mangelnde Ausbildungsqualität, ungünstige Arbeitsbedingungen sowie falsche Berufsvorstellungen genannt. Betriebe führten "überwiegend mangelnde Ausbildungsleistungen der Auszubildenden" wie auch deren fehlende "Motivation oder Integration in das Betriebsgeschehen" an, hieß es. Außerdem könnten junge Menschen wegen des gestiegenen Angebots an Lehrstellen eher bereit sein, zu einem anderen Unternehmen zu wechseln. Eine vorzeitige Vertragsauflösung gehe nicht zwingend mit einem endgültigen Ausbildungsabbruch einher. Lage auf dem Ausbildungsmarkt insgesamt "leicht positiv" Insgesamt sieht der Berufsbildungsbericht die Lage am Ausbildungsmarkt "leicht positiv". Die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge bis zum Stichtag 30. September 2017 stieg demnach mit mehr als 520.000 leicht an. Angebot und Nachfrage passten jedoch oft nicht zusammen: Die Zahl der unbesetzten Stellen wuchs um fast 13 Prozent auf etwa 49.000, so viele wie seit 1995 nicht mehr. Zugleich blieben knapp 24.000 Bewerber ohne Ausbildungsplatz. Immer mehr Betriebe bilden dem Bericht zufolge außerdem keine Lehrlinge aus, obwohl sie dazu berechtigt wären. Ihre Quote stieg erstmals auf mehr als 80 Prozent. Vor allem kleinere Firmen finden demnach keine Bewerber und ziehen sich daher als Ausbildungsbetriebe zurück.