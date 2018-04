- Ein Debakel mit Ansage?

Das kann man wohl kaum als Ruhmesblatt der Berliner Kulturpolitik bezeichnen: Nach nicht mal einem Jahr im Amt hat Volksbühnen-Intendant Chris Dercon entnervt hingeworfen. Umstritten war seine Berufung von Anfang an, und seine Versuche, dem Haus eine neue Ausrichtung zu geben, endeten im finanziellen Desaster. Wie bewertet die Opposition im Abgeordnetenhaus den Rücktritt? Fragen dazu an Robbin Juhnke (CDU).

Der Rücktritt von Volksbühnen-Intendant Chris Dercon hat in der Politik unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nannte die Ablösung bedauerlich, aber auch nachvollziehbar. Müller sagte am Freitag in Berlin, Kultursenator Klaus Lederer (Linke) habe so handeln müssen. Auch die Vorsitzende des Kulturausschusses, Sabine Bangert (Grüne), nannte die Entscheidung richtig. Der Kultur-Sprecher der FDP-Fraktion, Florian Kluckert, bedauerte dagegen den Rückzug.



Der Regisseur und Schauspieler Herbert Fritsch sagte im rbb, schuld an der Misere seien die politisch Verantwortlichen, die Dercon berufen haben.