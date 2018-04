- Demontage auf Raten - Dercon wirft das Handtuch

Die Berliner Volksbühne steht vor einem Neuanfang: Nach Beleidigungen, Häme und Schmähungen hat Intendant Chris Dercon sein Amt aufgegeben. Informationen des RBB, NDR und der "Süddeutschen" zufolge hat die Personalie zudem gravierende Hintergründe: Finanziell steht das Haus vor dem Kollaps. Grund sind ausbleibende Sponsorengelder, zu teure Neuproduktionen und eine rapide gesunkene Auslastung.

Die Intendanz Dercons war geprägt durch stetige Kritik und Schmähungen, aber auch von zurückgehenden Zuschauerzahlen. Medienberichten zufolge stand die Volksbühne vor einem finanziellen Kollaps. Laut Recherchen von NDR, RBB und "Süddeutscher Zeitung" wurden zu wenig Sponsorengelder eingeworben, Einnahmen blieben hinter den Erwartungen zurück und Eigenproduktionen wurden teurer als veranschlagt. Lederer sagte am Freitag nach einer Belegschaftsversammlung in der Volksbühne, es habe die Gefahr bestanden, "dass die Spielfähigkeit verloren geht".



Von Anfang an stand die Intendanz von Chris Dercon unter keinem guten Stern: Mit seinem am Freitag bekannt gegebenen Rücktritt als Chef der Berliner Volksbühne hat der 59-Jährige Belgier jetzt die Konsequenzen gezogen. In einer Pressemitteilung erklärte Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke), er sei mit Dercon übereingekommen, dass dessen Konzept "nicht wie erhofft aufgegangen ist, und die Volksbühne umgehend einen Neuanfang braucht". Beide hätten sich einvernehmlich darauf verständigt, die Intendanz mit sofortiger Wirkung zu beenden.