- Khuon: "Jetzt nichts überstürzen"

Chris Dercon gibt auf: Nach nicht einmal einem Jahr im Amt hat der Intendant der Volksbühne genug. Angefeindet wurde er von Anfang an, und das zum Teil mit Mitteln, die die Grenzen des guten Geschmacks deutlich überschreiten. Der Widerstand ebbte nicht ab, hinzu kamen offenbar gravierende finanzielle Probleme. Ulrich Khuon ist Intendant des Deutschen Theaters Berlin und Vorsitzender des Deutschen Bühnenvereins. Er sagte im Inforadio, die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin dürfe nicht überstürzt werden.



Der Rücktritt von Dercon erfolgte offenbar vor dem Hintergrund eines drohenden finanziellen Zusammenbruchs des Theaters.



Das belegt eine gemeinsame Recherche des rbb, des NDR und der Süddeutschen Zeitung. Danach hatte Dercon ursprünglich mit Sponsoren-Geldern in Höhe von 1,25 Millionen Euro gerechnet. Tatsächlich könnte es statt dessen nur ein Zehntel des Betrags gewesen ein. Die Einnahmen aus Gastspielen blieben hinter den Erwartungen zurück, die Kosten der Eigenproduktionen waren hoch. Für 2018 wurde nach der Recherche mit einem weiteren Rückgang der Besucherzahlen um 20 Prozent gerechnet, die schon weit unter der bisherigen Auslastung in der Ära Castorf lag.



Dercon hatte am Vormittag auf einer Personalversammlung der Volksbühne seinen Rückzug bekannt gegeben.