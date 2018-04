imago/FrankHoermann/Sven Simon Bild: imago/FrankHoermann/Sven Simon

Fr 13.04.2018 | 15:45 | Interviews

- Welche Richtung schlägt VW nun ein?

Volkswagen, der größte Autokonzern der Welt, richtet sich neu aus. Neue Namen an der Spitze, eine neue Einteilung der Geschäftsfelder - und ein großes Ziel: Bis 2025 soll VW eines der weltweit führenden Industrieunternehmen werden, so hat es Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch formuliert. Nun heißt es, VW solle schneller, innovativer werden, statt eines großen Tankers solle sich der Konzern in einen Verband schneller Schiffe verwandeln. Klingt toll, aber: Ist es wirklich der große Wurf? Darüber sprach Dietmar Ringel mit Stefan Bratzel gefragt, Direktor des Centers of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach.