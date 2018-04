dpa Bild: dpa

Fr 13.04.2018

Chris Dercon wirft das Handtuch

Es ist die Top-Meldung heute in Berlin: Nach nicht einmal einem Jahr im Amt gibt Volksbühnen-Intendant Chris Dercon auf und kündigte mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt an. Ein heftiger Wind wehte ihm ja von Anfang an ins Gesicht; vor allem weil er eine radikale Abkehr vom Konzept seines charismatischen Vorgängers Frank Castorf angekündigt hatte. Über Hintergründe und Ursachen des unfreiwilligen Abgangs berichtet Ute Büsing. - Derweil belegen Recherchen von RBB, NDR und "Süddeutscher Zeitung", dass dem Theater offenbar der finanzielle Kollaps droht.



Die Ursache für das Finanzdebakel sind offenbar weitaus geringere Sponsorengelder als zuvor angekündigt, nämlich nur 125.000 Euro statt avisierter 1.25 Millionen. Auch der Plan, durch Gastspiele 750.000 Euro einzunehmen, konnte nicht umgesetzt werden. Das geht aus einem Bericht vom 21. August 2017 hervor, der RBB, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt.

Dem gegenüber stehen hohe Kosten bei Eigenproduktionen und eine rapide gesunkene Auslastung bei weniger Vorstellungen. Die Auslastung des Theaters liegt bei den wenigen reinen Eigenproduktionen nach aktuellem Stand im Schnitt bei unter 50 %. Bei der Inszenierung "Iphigenie" ist im Durchschnitt nur jeder fünfte der gut 800 Plätze besetzt. Zum Vergleich: 2016 erreichte die Volksbühne eine Auslastung von 78 Prozent.

Die Proteste rissen nicht ab

Massive verbale Angriffe, Fäkalien vor der Bürotür und ein besetztes Theater: Wohl kaum einem Intendanten wurde der Start so schwer gemacht wie dem umstrittenen Berliner Volksbühnen-Chef Chris Dercon. Die Berufung des Belgiers war vor allem bei Anhängern

seines Vorgängers Castorf auf Widerstand gestoßen.



Kritiker warfen ihm vor, die Volksbühne als Ensemble-Theater zu zerstören. Als der Nachfolger von Frank Castorf dann künstlerisch - wie von vielen Kritikern befürchtet - nicht "liefern" und überzeugen konnte, nahm das absehbare Drama seinen Lauf. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Dercon hätten sich einvernehmlich darauf verständigt, die Intendanz mit sofortiger Wirkung zu beenden, teilte die Berliner Kulturverwaltung am Freitag mit. "Beide Parteien sind übereingekommen, dass das Konzept von Chris Dercon nicht wie erhofft aufgegangen ist und die Volksbühne umgehend einen Neuanfang braucht", heißt es in der Erklärung.