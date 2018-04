dpa Bild: dpa

Fr 13.04.2018 | 12:45 | Interviews

- Neuer Konzernchef Diess will VW umbauen

Im Hause VW hat das große Stühlerücken begonnen: Es ist die Rede vom größten Umbau in der Geschichte des Konzerns. Seit Donnerstag bereits ist es ja amtlich: Markenchef Herbert Diess rückt an die Spitze des weltgrößten Autokonzerns und löst damit Matthias Müller ab. Ursprünglich wollte der VW-Aufsichtsrat ja die Neuigkeiten erst nach einer Sitzung heute bekannt geben; das meiste sickerte aber schon vorher durch. Was heute offiziell bei der Pressekonferenz in Wolfsburg mitgeteilt wurde, weiß Hilke Janssen vom NDR.