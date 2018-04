Bild: imago/photothek.net/Michael Gottschalk

Fr 13.04.2018 | 07:05 | Interviews

- Was hält die SPD von Merkels Syrien-Kurs?

Die USA, Frankreich und Großbritannien erwägen einen Militärschlag in Syrien, weil sie es für erwiesen halten, dass der mutmaßliche Giftgasangrif in der syrischen Stadt Duma auf das Konto von Machthaber Assad geht. Bundeskanzlerin Merkel teilt diese Einschätzung und vermutet, dass Syrien weiter über Chemiewaffen verfügt. An militärischen Aktionen werde sich Deutschland allerdings nicht beteiligen. Was sagt der Koalitionspartner SPD zu diesem Kurs? Fragen dazu an Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

Nach der Drohung von US-Präsident Donald Trump mit einem Raketeneinsatz in Syrien herrschte seit Mittwoch international Verunsicherung, ob und wann es zu einem Militärschlag kommen könnte. Sicherheitsexperten warnten am Donnerstag vor den möglichen Folgen eines US-Einsatzes. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, ruderte am Mittwoch in Washington wieder zurück: "Es ist sicher eine Option, aber das heißt nicht, dass es die alleinige Option ist oder das einzige, was der Präsident tun könnte oder auch nicht." Airlines änderten dennoch bis auf weiteres ihre Flugrouten in der Region. Trump, der die Führung von Syriens Präsident Baschar al-Assad für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der Stadt Duma im Rebellengebiet Ost-Ghuta am vergangenen Samstag verantwortlich macht, hatte zuvor offen mit einem Militärschlag gedroht.