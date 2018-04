- "Eine Investition in die Vielfalt der Stadt"

Gentrifizierung, Verdrängung, Mietsteigerungen: Viele Berliner machen sich Sorgen um ihren bezahlbaren Wohnraum. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg versucht, diesem Verteuerungstrend nach Kräften gegenzusteuern und macht wie kein anderer von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch. Baustadtrat Florian Schmid (B90/Gr.) hat sich damit schon den Spitznamen "Robin Hood der Mieter" eingehandelt. Doch lässt sich die Entwicklung damit wirklich stoppen? Im Inforadio-Gespräch steht der Grünen-Politiker Rede und Antwort.



Florian Schmidt von den Grünen ist Baustadtrat im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Er findet diese Investitionen enorm wichtig im Kampf gegen die Verdrängung: "Diese Investition lohnt sich unbedingt, weil wir hier in die Vielfalt der Stadt investieren. Wir wollen ja nicht, dass sich die Innenstadtbereiche irgendwann zu Zonen entwickeln, wo nur noch die Wohlhabenden leben können und die Ärmeren dann am Rande der Stadt."

Mehrere Mieterinitiativen rufen für Samstag zu einer Großdemonstration am Potsdamer Platz in Berlin auf. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen "Verdrängung und Mietenwahnsinn" und die Politik zum Handeln aufrufen. Gehandelt wird in einigen Bezirken bereits. Friedrichshain-Kreuzberg zum Beispiel ist der Bezirk, der am meisten vom Vorkaufsrecht Gebrauch macht. Dabei bezuschusst der Bezirk den Kauf eines Mietshauses durch städtische Wohnungsbaugesellschaften und verhindert so, dass private Käufer zum Zug kommen.

Auch den Vorwurf, das sei Investorenfeindlich, weist Schmidt von sich: "Wir haben immer die Möglichkeit, dass die Investoren den Vorkauf abwenden, indem sie sich verpflichten, z.B. nicht Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Und wer das unterschreibt, der kann auch kaufen. Wenn jemand gemeinwohlorientiert ist, dann kann er hier Häuser kaufen, wie er will. Was wir nicht akzeptieren ist einfach, dass die Struktur von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen so umgesetzt wird, wie es in den letzten Jahren passiert ist."

Schmidt kritisiert scharf das Vorgehen der Investoren: "Das untergräbt unglaublich das ganze deutsche Mietrecht. Dieses Gefühl, das wir in Deutschland haben, dass die Wohnung eigentlich relativ sicher ist, das wird den Menschen einfach weggenommen – und das löst existenzielle Ängste aus."