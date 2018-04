imago/Metodi Popow Bild: imago/Metodi Popow

Do 12.04.2018

- Kiesewetter: "Bestehende Kanäle müssen intensiviert werden"

Im diplomatischen Tauziehen um Syrien hat Bundeskanzlerin Merkel Position bezogen: Deutschland werde sich nicht an einem möglichen Militärschlag beteiligen, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. Assad und seinen Verbündeten müsse aber klargemacht werden, dass ein Einsatz von Chemiewaffen nicht in Frage komme, sagte Merkel weiter. Der CDU-Außenpolitiker Kieswetter mahnte ein gemeinsames Vorgehen von EU und den USA an. Deutschland sei bereits im Umfeld Syriens aktiv, um den Konflikt einzudämmen, sagte Kiesewetter im Inforadio.



Die gestrige Drohung des US-Präsidenten Trump gegenüber Russland bewertete Kiesewetter als "rhetorische Aufrüstung". Gerade deshalb sei es wichtig, die bestehenden Kanäle zwischen Russland und den USA zu intensivieren.



