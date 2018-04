Bild: POOL EPA

Do 12.04.2018 | 15:05 | Interviews

- Macron: "Haben Beweise für Einsatz von Giftgas"

Aus Paris kam am Donnerstagmittag die Meldung: Frankreich habe den Beweis dafür, dass vorige Woche in Syrien Giftgas eingesetzt worden sei - und zwar durch die syrische Regierung. Staatschef Macron persönlich sagte das in einem Interview mit dem Fernsesehnder TF1. Bereits im Februar hatte Macron angekündigt, man werde an dem Ort zuschlagen, von dem Chemiewaffen-Angriffe ausgehen. Und gestern hatte Paris bekräftigt, man werde die USA bei einem möglichen Raketenangriff auf auf Syrien unterstützen.