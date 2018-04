- Siebernik: "Es wird nicht mal die Ausbildung vergütet"

Die Berliner Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Siebernik, hat Finanzsenator Kollatz-Ahnen aufgefordert, sich für eine Einkommenserhöhung der Kitabeschäftigten einzusetzen. Sie reagierte damit auf eine rbb-Recherche. Aus der geht hervor, dass der Mangel an freien Kita-Plätzen ausschließlich daran liegt, dass Personal fehlt. Siebernik hat im Inforadio auch darauf hingewiesen, dass bereits die Rahmenbedingungen während der Ausbildung nicht attraktiv seien.



Dass in Berlin Eltern für ihre Kinder keinen Kitaplatz finden, liegt aktuell ausschließlich am fehlenden Personal. Gäbe es genug Erzieherinnen und Erzieher, könnte Berlin nach rbb-Recherchen sogar doppelt so viele Kinder unterbringen, als zur Zeit auf einen Kitaplatz warten.

Eltern von rund 3.000 Kindern suchen nach Schätzungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Berlin zur Zeit nach einem Kitaplatz. Wenn genügend Erzieher da wären, könnte das Problem sofort gelöst werden: Nach Angaben der Bezirke könnten dann rund 6.000 Kitaplätze zusätzlich angeboten werden, weil die Infrastruktur - also Raum in Kitas - grundsätzlich zur Verfügung steht. Berlin hat also mehr "erlaubte", als tatsächliche eingerichtete Kita-Plätze.