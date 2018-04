- FDP: "Tegel-Volksentscheid ist bindend"

Der Volksentscheid zum Weiterbetrieb des Flughafens Tegel auch nach der Eröffnung des BER ist bindend - das geht aus einem aktuellen Gutachten hervor, das die FDP am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentierte und das sie selbst in Auftrag gegeben hatte. Mit der Expertise wollen die Liberalen den Senat zwingen, das Ergebnis des Entscheids doch noch umzusetzen - allerdings mit wenig Aussicht auf Erfolg, wie unser Kollege Holger Hansen aus der RBB-Redaktion für Berliner Landespolitik sagte.



Die FDP erwägt eine Verfassungsklage, sollte der Senat den Volksentscheid zur Offenhaltung Tegels nicht umsetzen. Das sagte Fraktionschef Sebastian Czaja bei der Vorstellung des Gutachtens, das seine Partei in Auftrag gegeben hatte.



Man werde nicht hinnehmen, wie rot-rot-grün mit dem WIllen von über einerMillion Menschen in Berlin umgehe, so Czaja. Der Streit um Tegel gehe in die nächste Runde und werde nun wesentlich intensiver und stärker geführt, kündigte der FDP-Politiker an.



Czaja stützt sich auf ein Gutachten des Verfassungs- und Verwaltungsexperten Jan Ziekow. Der Wissenschaftler von der Universität Speyer kommt zu dem Schluss, dass Tegel weiterbetrieben könnte und weiterbetrieben werden sollte, weil das Ergebnis des Volksentscheids bindend sei.



Gestützt wird das Gutachten durch eine Expertenkommission, die davon ausgeht, dass am BER schon zu Beginn Kapazitätsengpässe zu erwarten seien. Der Senat bestreitet das und weist seinerseits auf Probleme hin, die ein Weiterbetrieb von Tegel mit sich bringen würde. Die Vorteile aber würden verschwiegen, kritisiert die FDP.



Beim Volksentscheid am 24. September 2017 hatten sich 56,1 Prozent der Berliner für den Weiterbetrieb von Tegel ausgesprochen, 41,7 Prozent waren dagegen.