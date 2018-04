- Giftgas: Wem nützt ein solcher Angriff?

Am 20. Januar startete die türkische Armee eine Offensive auf die nordsyrische Stadt Afrin. Ziel war es, die kurdischen Milizen im Norden Syriens und die Volksverteidigungseinheiten (YPG) aus dem Grenzgebiet zu vertreiben. Die türkische Offensive in Afrin hing in erster Linie vom Wohlwollen Russlands ab, das mit dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad verbündet ist und den Luftraum in der Region kontrolliert. Dr. Michael Wilk arbeitet für medico und war erst kürzlich vor Ort. Wie ist die Lage in der umkämpften Stadt?