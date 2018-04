imago/Emmanuele Contini Bild: imago/Emmanuele Contini

Do 12.04.2018 | 06:25 | Interviews

- Kita-Probleme in Berlin: Es fehlen die Erzieherinnen

Wenn von zu wenig Kitaplätzen in Berlin die Rede ist, dann meist auch davon, dass viel gebaut werden muss. Aktuell haben rund 3.000 Kinder keinen Kitaplatz, obwohl er ihnen rechtlich zusteht. So weit, so schlecht. Das Problem ist aber im Moment nicht, dass zu wenig gebaut wird. Sondern viele Kitaplätze werden nicht angeboten, weil einfach das Personal fehlt. Das ist das Ergebnis einer Recherche von Ute Schuhmacher aus der RBB-Redaktion Berliner Landespolitik. Sie berichtet, was für sie der Anlass war, sich mit dem Mangel an Kita-Plätzen zu befassen.