Do 12.04.2018

- "Marsch der Lebenden" erinnert an Holocaust

Am Donnerstag findet der Marsch der Lebenden statt - ein Gedenkmarsch vom Konzentrationslager Auschwitz zum Vernichtungslager Birkenau. Die Bezeichnung bezieht sich auf die Todesmärsche von KZ-Häftlingen. In Deutschland ist die Erinnerung an die Opfer ruhiger geworden, sagt der pädagogische Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen, Martin Schellenberg, im Inforadio.



Die Geschichte sei Teil der staatlichen Erinnerung geworden, wodurch der Staat auch Geld dafür ausgebe, sagt Schellenberg. Andererseits sei die Erinnerung nun oft nur noch "floskelhaft". Als pädagogischer Leiter der Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen in Oranienburg ist Schellenberg auch für die Jugendbegegnungsstätte zuständig, die vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Das Interesse deutscher Jugendlicher für den Holocaust sei ganz unterschiedlich, sagt er. "Es gibt Jugendliche, die sehr interessiert sind, eigene Fragen mitbringen, vielleicht auch schon Projekte gemacht haben. Und es gibt Jugendliche, die desinteressiert sind und sich das mal so angucken. Wir versuchen, deren Interesse vor Ort zu wecken", so Schellenberg. Er stelle auch fest, dass manche der Jugendlichen und auch der Lehrer mit einem Unbehagen in die Gedenkstätte kommen. "Aber das sind ja keine heiligen Orte", sagt der pädagogische Leiter, "sondern in erster Linie sind es Lernorte - und sie sollen natürlich ein offenes Lernen ermöglichen."

Vor allem junge Juden beim "Marsch der Lebenden"

Am "Marsch der Lebenden" nehmen vor allem junge Juden aus Israel und aller Welt teil. Rund 12.000 wollen am Donnerstag von Auschwitz nach Birkenau gehen, dem größten der deutschen Vernichtungslager. Laut den Veranstaltern ist es die bisher größte Teilnehmerzahl in der 30-jährigen Geschichte des Marsches. Zum Jubiläum der jährlich stattfindenden Prozession werden 70 Holocaust-Überlebende sowie die israelischen und polnischen Präsidenten Reuven Rivlin und Andrzej Duda erwartet.

Verhältnis zwischen Israel und Polen angespannt