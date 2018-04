Bild: AP

Mi 11.04.2018 | 15:45 | Interviews

- Tengelmann-Chef Haub seit fünf Tagen vermisst

Der deutsche Unternehmer Karl-Erivan Haub, Chef der Tengelmann-Gruppe, wird seit fünf Tagen in der Schweiz vermisst. Dort hielt er sich zuletzt am Matterhorn auf, wo er allein eine private Skitour unternahm. Das Gebiet gilt als schwieriges Terrain, weil es dort viele Gletscherspalten gibt. Der jüngste Spross der Unternehmerfamilie Haub gilt allerdings als erfahrener Alpinist. Die aufwändige Suche nach ihm blieb bisher erfolglos. Fragen zur Persönlichkeit Haubs an den WDR-Korrespondenten Jörg Marksteiner.