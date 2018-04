XinHua Bild: XinHua

Mi 11.04.2018 | 15:25 | Interviews

- Warum die UNO machtlos ist

Der internationale Konflikt um Syrien hat sich noch einmal dramatisch zugespitzt: US-Präsident Trump hat einen neuen Raketenangriff angekündigt und Russland will mit Vergeltungsaktionen antworten. Die Diplomatie scheint am Ende: Auch der UN-Sicherheitsrat hat bislang nichts erreicht, weil sich die ständigen Mitglieder USA und Russland, die ja in Syrien praktisch Kriegsparteien sind, gegenseitig blockieren. Warum alle Friedensbemühungen der UNO bisher gescheitert sind, erläutert der Genf-Korrespondent Andreas Zumach.

Für die Russen ist das Assad-Regime nach wie vor ein wichtiger Verbündeter schon seit Zeiten des Kalten Kriegs. Moskau verfügt in Syrien über zahlreiche Militärbasen - darunter auch der einzige Mittelmeerzugang mit dem Hafen von Tartus. Die USA sehen in Syrien vor allem einen engen strategischen Partner des feindlichen Iran. "Und diese Interessenkonstellation verhindert seit acht Jahren ein einvernehmliches Vorgehen des Sicherheitsrates - und das stellt sich dann immer dar mit den Worten: 'Die' UNO scheitert."



Die Sondervermittler sind machtlos