"Die Polizei braucht Menschen, die die Strukturen kennen"

Barbara Slowik ist neue Polizeipräsidentin von Berlin und damit Nachfolgerin von Klaus Kandt. Sie tritt kein leichtes Erbe an - Stichworte: Polizeiakademie, Ermittlungspannen im Fall Amri, Schießstände. Ist sie die Richtige, die Probleme zu lösen? Marcel Luthe, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, sieht die Personalentscheidung eher skeptisch. Will Slowik aber an anhand ihrer Leistung beurteilen.